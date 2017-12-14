Названа причина отзыва 28 Subaru WRX STI с российского рынка

Токио, 14 декабря. Японский автомобильный концерн Subaru отзывает на техническое обслуживание 28 седанов WRX STI с российского рынка из-за дефектов в аудиосистеме.

Как рассказали представители компании, у данных машин существует вероятность короткого замыкания цепи.

Отмечается, что отозваны автомобили, проданные в период с 2014 по 2016 год. Причиной отзыва Subaru WRX STI стала недавно обнаруженная неисправность в цепи динамика низких частот в аудиосистеме, из-за которой оборудование может перегреться.

Сообщается, что ремонтные работы в рамках сервисной акции пройдут абсолютно бесплатно.

Как ранее передавал телеканал «360», Subaru Legacy был включен в список самых безопасных автомобилей 2017 года.

Напомним, минувшим летом японский концерн Subaru отозвал с российского рынка России более 24 тыс. машин из-за неисправных подушек безопасности.