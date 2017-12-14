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Названа причина отзыва 28 Subaru WRX STI с российского рынка
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    Названа причина отзыва 28 Subaru WRX STI с российского рынка

    8:43  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:43  14 Декабря 2017
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    Названа причина отзыва 28 Subaru WRX STI с российского рынка

    Токио, 14 декабря. Японский автомобильный концерн Subaru отзывает на техническое обслуживание 28 седанов WRX STI с российского рынка из-за дефектов в аудиосистеме. 

    Как рассказали представители компании, у данных машин существует вероятность короткого замыкания цепи.

    Отмечается, что отозваны автомобили, проданные в период с 2014 по 2016 год. Причиной отзыва Subaru WRX STI стала недавно обнаруженная неисправность в цепи динамика низких частот в аудиосистеме, из-за которой оборудование может перегреться.

    Сообщается, что ремонтные работы в рамках сервисной акции пройдут абсолютно бесплатно. 

    Как ранее передавал телеканал «360», Subaru Legacy был включен в список самых безопасных автомобилей 2017 года. 

    Напомним, минувшим летом японский концерн Subaru отозвал с российского рынка России более 24 тыс. машин из-за неисправных подушек безопасности. 

    Автор: Дана Балан
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    #автомобили #subaru #аудиосистема
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