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Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» в четверг выходит в мировой прокат
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    Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» в четверг выходит в мировой прокат

    8:27  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:28  14 Декабря 2017
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    Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» в четверг выходит в мировой прокат

    Вашингтон, 14 декабря. Картина «Звездные войны: Последние джедаи», снятая режиссером Райаном Джонсоном, выходит в прокат в четверг.

    Как пишет Variety, премьера этой части состоится два года спустя после показа предыдущего эпизода «Пробуждение силы».

    Как пишет издание, создатели фильма ожидают кассовые сборы только в эти выходные в размере около 425 миллионов долларов.

    Как рассказали эксперты, при этом наблюдается снижение интереса к фильму. Так, в США и Канаде кассовые сборы составили на 2-4% меньше, чем сборы предыдущего эпизода.

    Напомним, рекордным по кассовым сборам стал предыдущий, седьмой, эпизод. Он принес производителям 2,68 миллиарда долларов. 

    Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» в четверг выходит в мировой прокат

    Автор: Алия Садыкова
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    #звездные войны
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