Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» в четверг выходит в мировой прокат

Вашингтон, 14 декабря. Картина «Звездные войны: Последние джедаи», снятая режиссером Райаном Джонсоном, выходит в прокат в четверг.

Как пишет Variety, премьера этой части состоится два года спустя после показа предыдущего эпизода «Пробуждение силы».

Как пишет издание, создатели фильма ожидают кассовые сборы только в эти выходные в размере около 425 миллионов долларов.

Как рассказали эксперты, при этом наблюдается снижение интереса к фильму. Так, в США и Канаде кассовые сборы составили на 2-4% меньше, чем сборы предыдущего эпизода.

Напомним, рекордным по кассовым сборам стал предыдущий, седьмой, эпизод. Он принес производителям 2,68 миллиарда долларов.