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Украинский хит назвали «Песней года» в России
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    Украинский хит назвали «Песней года» в России

    8:25  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:25  14 Декабря 2017
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    Украинский хит назвали «Песней года» в России

    Москва, 14 декабря. Трек украинской группы «Грибы» «Тает лед» по версии Российской национальной музыкальной премии стал «Песней года» в России. Награду музыкантам вручили накануне в Государственном Кремлевском дворце.

    Члены Академии российской музыки выбирали победителей в 16 номинациях. Так, за «Лучшее музыкальное видео» награду получил Филипп Киркоров и его клип «Химера». Кроме того, вклад Киркорова в развитие отечественной поп-музыки жюри отметило особо, наградив певца спецпризом.

    «Лучшим хип-хоп исполнителем» был назван рэпер Баста (Василий Вакуленко), шоу которого в СК «Олимпийский» стало «Концертом года».

    Звания «Лучшая рок-группа» удостоилась команда «Би-2», среди исполнителей классической музыки были отмечены Денис Мацуев («Инструменталист года») и Анна Нетребко («Вокалистка года»). Награды также получили такие поп-исполнители, как Alekseev («Лучший поп-исполнитель»), Loboda («Лучшая поп-исполнительница») и IOWA («Лучшая поп-группа»).

    Напомним, Российская национальная музыкальная премия вручается с 2015 года. Она была основана Академией российской музыки, в которую входят музыкальные обозреватели, деятели искусства, а также представители музыкальных каналов и студий производства.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что клип группы «Грибы» на песню «Тает лед» стал самым популярным музыкальным видео в России.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #музыка #грибы #тает лед
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