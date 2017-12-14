Ученые рассказали, каких мужчин предпочитают женщины

Москва, 14 декабря. Австралийские и американские ученые в ходе исследования опровергли утверждение, что женщин не привлекают «качки».

Как сообщает The Guardian, в эксперименте приняли участие 160 женщин. Все они единогласно указали как наиболее привлекательных тех мужчин, которые посещают спортзал три-пять раз в неделю.

Ученые заявили, что не удивлены результатом, однако впечатлены столь «мощным эффектом»: более слабых мужчин привлекательными не отмечал никто.

Таким образом, поделился участник группы исследователей Аарон Продак, утверждение о том, что чрезмерно увлекающиеся спортом мужчины не нравятся женщинам, было опровергнуто.

Избыточный вес отталкивал женщин, высокий рост же добавлял несколько «очков». При этом отмечается, что незначительный лишний вес компенсируется в глазах женщин крепким телосложением.

Как поясняют ученые, представительницы слабого пола инстинктивно чувствуют, что физически крепкие мужчины могут защитить семью. Парадокс в том, указывают исследователи, что именно такой тип мужчин реже всего это делает, что нисколько не отражается на женских предпочтениях.

Ранее «URA.RU» сообщало, что научные сотрудники из Университета Рочестера определили пять нестандартных вещей, которые привлекают мужчин в женщинах.