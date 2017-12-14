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Ученые обнаружили новый способ побороть чувство голода
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    Ученые обнаружили новый способ побороть чувство голода

    8:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:17  14 Декабря 2017
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    Ученые обнаружили новый способ побороть чувство голода

    Вашингтон, 14 декабря. Американские ученые рассказали, как можно побороть чувство голода.

    Как пишет PHAS, ученые из университета в штате Нью-Йорк изучили механизмы «эмоционального» приема пищи. Они заметили, что люди часто едят, даже если не голодны. Случается это по многим эмоциональным причинам.

    Как добавили эксперты, пищевое поведение у млекопитающих контролируется разнообразными нейронами и нейронными цепями, сосредоточенными в основном в гипоталамусе и заднем мозге.

    Исследователи решили во время эксперимента воздействовать на лимбическую систему, отвечающую за органы чувств, а также за проявление агрессии и стресса. Они ввели испытуемым мышам нейролептик клозапин-N-оксид. Вещество воздействовало на нейроны перегородочных ядер. При этом грызуны сократили количество потребляемой пищи. 

    Ученые обнаружили новый способ побороть чувство голода

    Автор: Алия Садыкова
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    #ученые #голод
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