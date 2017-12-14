Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Рейтинг подрядчиков для школ и больниц появится в Петербурге
Экономика
Назван топ-3 самых опасных автомобилей в истории краш-тестов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Назван топ-3 самых опасных автомобилей в истории краш-тестов

    8:23  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:23  14 Декабря 2017
    34

    Назван топ-3 самых опасных автомобилей в истории краш-тестов

    Рим, 14 декабря. Эксперты проанализировали автомобильные рынки и выяснили, что самым небезопасным автомобилем за всю историю краш-тестов оказался итальянский Fiat Punto. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Европейской организацией по оценке безопасности новых автомобилей.

    Отмечается, что в текущем году машина не получила ни единой звезды из пяти, побив антирекорд, сообщает «URA.RU».

    До этого такого отрицательного результата не было ни у одного транспортного средства. Эксперты отметили, что безопасность взрослых пассажиров составляет только 51%, следует из отчета. 

    Как заявили специалисты, в итальянском авто не предусмотрены уведомления о необходимости пристегнуть ремень безопасности, сообщает АиФ.

    Испытания проводились на хэтчбеке Punto с 1,2-литровым мотором. Модель появилась на рынке 12 лет назад и с тех пор не претерпела изменений.

    На второй строчке антирейтинга оказался Ford Mustang, а тройку замкнул Fiat 500.

    Самым безопасным специалисты назвали автомобиль шведского концерна Volvo XC60. 

    Назван топ-3 самых опасных автомобилей в истории краш-тестов

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #безопасность #автомобили #рейтинг #fiat punto
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть