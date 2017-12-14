Назван топ-3 самых опасных автомобилей в истории краш-тестов

Рим, 14 декабря. Эксперты проанализировали автомобильные рынки и выяснили, что самым небезопасным автомобилем за всю историю краш-тестов оказался итальянский Fiat Punto. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Европейской организацией по оценке безопасности новых автомобилей.

Отмечается, что в текущем году машина не получила ни единой звезды из пяти, побив антирекорд, сообщает «URA.RU».

До этого такого отрицательного результата не было ни у одного транспортного средства. Эксперты отметили, что безопасность взрослых пассажиров составляет только 51%, следует из отчета.

Как заявили специалисты, в итальянском авто не предусмотрены уведомления о необходимости пристегнуть ремень безопасности, сообщает АиФ.

Испытания проводились на хэтчбеке Punto с 1,2-литровым мотором. Модель появилась на рынке 12 лет назад и с тех пор не претерпела изменений.

На второй строчке антирейтинга оказался Ford Mustang, а тройку замкнул Fiat 500.

Самым безопасным специалисты назвали автомобиль шведского концерна Volvo XC60.