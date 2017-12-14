Глава Приамурья рассмотрел почти половину заявлений из «зеленой папки» Путина

Благовещенск, 14 декабря. Почти половина обращений жителей Амурской области, полученных президентом Путиным в ходе «Прямой линии» и переданных губернатору Приамурья в так называемой «зеленой папке» уже рассмотрены и решения по ряду из них претворены в жизнь. Об этом рассказал сам губернатор Амурской области Александр Козлов.

Как рассказал Козлов, с 3 августа, когда состоялся разговор с президентом Путиным и была передана «зеленая папка», он успел рассмотреть 31 обращение и провести ряд личных приемов граждан.

Ряд обращений был решен положительно: так, были решены вопросы обеспечения больных сахарным диабетом тест-полосками, и обеспечения льготников другими необходимыми лекарствами.

«К примеру, решен вопрос с врачом-педиатром для Талаканской участковой больницы. Еще по одному обращению предоставлено служебное жилье врачу на селе», — рассказал Козлов, РИА Новости.

В целом, по словам губернатора, 15 обращений касались сферы здравоохранения, 16 — проблем с выплатами заработной платы, в том числе строителям космодрома «Восточный», 21 обращение касалось жилищных проблем, а еще 13 — различных сфер, таких как проблем вкладчиков долевого строительства и жалоб на состояние дорог в регионе.