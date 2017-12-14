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Сирия: «Сирийские демократические силы» заняли ряд городов на восточном берегу Евфрата
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    Сирия: «Сирийские демократические силы» заняли ряд городов на восточном берегу Евфрата

    8:11  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:11  14 Декабря 2017
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    Сирия: «Сирийские демократические силы» заняли ряд городов на восточном берегу Евфрата

    Дамаск, 14 декабря. Поддерживаемые США подразделения «Сирийских демократических сил» (СДС) заняли ряд населенных пунктов на восточном берегу Евфрата пока отряды Сирийской арабской армии (САА) находились на западном берегу. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

    По данным издания, СДС воспользовались отсутствием в районе подразделений сирийской армии и взяли под свой контроль не менее шести городов, оставленных ранее боевиками террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ).

    Напомним, Сирийские демократические силы пользуются поддержкой США, в том числе получают от американской стороны вооружение. Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон собирается прекратить поставки оружия формированиям СДС.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #саа #евфрат #сдс
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