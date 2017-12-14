ИГ выдает старые видео боев с армией Сирии за новые, чтобы заявить о себе 

Дамаск, 14 декабря. Запрещенная в России организация «Исламское государство»1 пытается заявить о себе как о силе, с которой все еще нужно считаться.

С этой целью ИГ1 (запрещена в России) выпустило новое видео боев с САА, однако на большей части кадров прослеживаются боевые действия, происходившие несколько месяцев назад.

Your browser does not support HTML5 video.

Как ранее писала газета «Известия», сирийская армия и Национальные силы обороны (НСО) провели успешную контратаку на захваченные ранее боевиками террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) здания в квартале Аль-Тадамон на юге Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.