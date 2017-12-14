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ИГ выдает старые видео боев с армией Сирии за новые, чтобы заявить о себе 
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    ИГ выдает старые видео боев с армией Сирии за новые, чтобы заявить о себе 

    8:13  14 Декабря 2017
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    Дамаск, 14 декабря. Запрещенная в России организация «Исламское государство»1 пытается заявить о себе как о силе, с которой все еще нужно считаться.

    С этой целью ИГ1 (запрещена в России) выпустило новое видео боев с САА, однако на большей части кадров прослеживаются боевые действия, происходившие несколько месяцев назад.

    Как ранее писала газета «Известия», сирийская армия и Национальные силы обороны (НСО) провели успешную контратаку на захваченные ранее боевиками террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) здания в квартале Аль-Тадамон на юге Дамаска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сирия #игил
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