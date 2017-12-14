В Крым поступит 100 млн евро инвестиций из Ирландии

Москва, 14 декабря. Бизнес Ирландии намерен вложить в реализацию проектов в Крыму порядка 100 миллионов евро.

Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, отметив, что основной объем ирландских инвестиций планируется направить в сферу услуг.

По его словам, бизнесмены из Ирландии заинтересованы в строительстве в Симферополе нового отеля рядом с аэропортом, а также возведении других гостиничных комплексов на берегу Черного моря.

К слову, о готовности к участию в подобных проектах подтвердил ирландский предприниматель Патрик Даффи, который в ближайшее время организует визит бизнес-делегации соотечественников в Россию.

Добавим, что товарооборот Москвы и Дублина в прошлом году составил более 1 миллиардов долларов, что на 10 процентных пунктов выше 2015-го.