Сирия: силы «Хезболлы» помогут САА завершить разгром террористов под Дейр-эз-Зором

Дейр-эз-Зор, 14 декабря. В окрестности сирийского Дейр-эз-Зора прибыли крупные силы союзников сирийской правительственной армии из ливанского исламского движения «Хезболла», а также других союзников Дамаска в борьбе против терроризма. Они участвуют в окончательном разгроме террористов из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в пустыне к востоку от Дейр-эз-Зора.

В преследовании отступающих отрядов террористов участвуют Сирийская арабская армия, Национальные силы обороны, сирийская «Хезболла» и ирано-афганское ополчение «Лива аль-Фатемийюн», сообщили источники в армии арабскому изданию Al-Masdar News.

Как отметили источники, подкрепления заменят спецназ сирийской армии «Силы Тигра», которые передислоцируют в северо-восточную часть провинции Хама.

Напомним, во время штурма Дейр-эз-Зора части отрядов «Исламского государства» удалось уйти в пустыню, воспользовавшись необъявленным перемирием с курдскими силами SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.