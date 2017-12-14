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Сирия: силы «Хезболлы» помогут САА завершить разгром террористов под Дейр-эз-Зором
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    Сирия: силы «Хезболлы» помогут САА завершить разгром террористов под Дейр-эз-Зором

    8:11  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:11  14 Декабря 2017
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    Сирия: силы «Хезболлы» помогут САА завершить разгром террористов под Дейр-эз-Зором

    Дейр-эз-Зор, 14 декабря. В окрестности сирийского Дейр-эз-Зора прибыли крупные силы союзников сирийской правительственной армии из ливанского исламского движения «Хезболла», а также других союзников Дамаска в борьбе против терроризма. Они участвуют в окончательном разгроме террористов из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в пустыне к востоку от Дейр-эз-Зора.

    В преследовании отступающих отрядов террористов участвуют Сирийская арабская армия, Национальные силы обороны, сирийская «Хезболла» и ирано-афганское ополчение «Лива аль-Фатемийюн», сообщили источники в армии арабскому изданию Al-Masdar News.

    Сирия: силы «Хезболлы» помогут САА завершить разгром террористов под Дейр-эз-Зором

    Как отметили источники, подкрепления заменят спецназ сирийской армии «Силы Тигра», которые передислоцируют в северо-восточную часть провинции Хама.

    Напомним, во время штурма Дейр-эз-Зора части отрядов «Исламского государства» удалось уйти в пустыню, воспользовавшись необъявленным перемирием с курдскими силами SDF.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #иг #дейр-эз-зор #хезболла
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