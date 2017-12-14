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Легендарный футболист прокомментировал призыв западных стран отобрать ЧМ у России
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    Легендарный футболист прокомментировал призыв западных стран отобрать ЧМ у России

    8:05  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:05  14 Декабря 2017
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    Легендарный футболист прокомментировал призыв западных стран отобрать ЧМ у России

    Москва, 14 декабря. Экс-игрок сборной Франции Марсель Десайи рассказал о своем отношении к призыву западных стран отобрать у России чемпионат мира по футболу 2018 года. 

    По словам победителя Лиги чемпионов в составе итальянского «Милана», каждая страна имеет право принять турнир.

    «Что бы ни говорили, но предыдущий менеджмент Международной федерации футбола (ФИФА) сделал правильный выбор хозяев мундиаля. Все началось с Германии в 2006 году, потом турнир приняли на африканском континенте в 2010 году, затем в Бразилии в 2014 году, теперь в России, а в 2022 году он пройдет в Катаре», — напомнил 49-летний Десайи.

    Легендарный футболист прокомментировал призыв западных стран отобрать ЧМ у России

    Чемпион мира-1998 отметил, что абсолютно правильно, когда меняются страны и континенты.

    «Города меняются — в них начинают инвестировать, обновляются памятники, появляются стадионы. Мы должны этим пользоваться», — передает слова экс-футболиста газета «Известия»

    Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Финал турнира состоится в Москве.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #чм-2018
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