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Сирия: более 20 мирных жителей погибли во время бомбежки пригорода Дейр-эз-Зора коалицией США
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    Сирия: более 20 мирных жителей погибли во время бомбежки пригорода Дейр-эз-Зора коалицией США

    7:49  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  14 Декабря 2017
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    Сирия: более 20 мирных жителей погибли во время бомбежки пригорода Дейр-эз-Зора коалицией США

    Дамаск (Сирия), 14 декабря. В восточном пригороде Дейр-эз-Зора в результате бомбежки силами США и их союзниками, погибли более 20 мирных жителей.

    Об этом сообщает агентство Al-Masdar News, по данным которого инцидент произошел накануне вечером в населенном пункте Аль-Юрзи. С места событий поступает крайне скудная и противоречивая информация.

    По данным агентства, в населенном пункте, который подвергся бомбежке со стороны коалиции США, находились боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #сирия #игил #дейр-эз-зор
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