Сирия: более 20 мирных жителей погибли во время бомбежки пригорода Дейр-эз-Зора коалицией США

Дамаск (Сирия), 14 декабря. В восточном пригороде Дейр-эз-Зора в результате бомбежки силами США и их союзниками, погибли более 20 мирных жителей.

Об этом сообщает агентство Al-Masdar News, по данным которого инцидент произошел накануне вечером в населенном пункте Аль-Юрзи. С места событий поступает крайне скудная и противоречивая информация.

По данным агентства, в населенном пункте, который подвергся бомбежке со стороны коалиции США, находились боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.