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Сирия: ополченцы отбили захваченные боевиками здания в пригороде Дамаска Аль-Тадамон
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    Сирия: ополченцы отбили захваченные боевиками здания в пригороде Дамаска Аль-Тадамон

    7:46  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:46  14 Декабря 2017
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    Сирия: ополченцы отбили захваченные боевиками здания в пригороде Дамаска Аль-Тадамон

    Дамаск, 14 декабря. Сирийская армия и Национальные силы обороны (НСО) провели успешную контратаку на захваченные ранее боевиками террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) здания в квартале Аль-Тадамон на юге Дамаска. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

    По данным издания, сирийские военные совместно с подразделениями ополчения НСО в результате внезапной контратаки вернули все 10 зданий, которые в среду захватили боевики ИГИЛ. Во время операции были ликвидированы или получили ранения 12 террористов.

    Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение в южном пригороде Дамаска Аль-Тадамон. В результате атаки погибли несколько сирийских военнослужащих. Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #дамаск #игил #боевики
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