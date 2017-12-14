Сирия: ополченцы отбили захваченные боевиками здания в пригороде Дамаска Аль-Тадамон

Дамаск, 14 декабря. Сирийская армия и Национальные силы обороны (НСО) провели успешную контратаку на захваченные ранее боевиками террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) здания в квартале Аль-Тадамон на юге Дамаска. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

По данным издания, сирийские военные совместно с подразделениями ополчения НСО в результате внезапной контратаки вернули все 10 зданий, которые в среду захватили боевики ИГИЛ. Во время операции были ликвидированы или получили ранения 12 террористов.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение в южном пригороде Дамаска Аль-Тадамон. В результате атаки погибли несколько сирийских военнослужащих. Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.