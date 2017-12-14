«Пусть учит историю»: российские пользователи прокомментировали заявление посла США о принадлежности Крыма

Москва, 14 декабря. Российские пользователи прокомментировали заявление посла США Джона Хантсмана о принадлежности Крыма. Они порекомендовали политику изучить историю России. Пользователи также посоветовали США вернуть Аляску.

«Аляску пусть вернут, а потом и о нашем Крыме говорить будем. Притом, что дальше разговоров вопрос решения не имеет. Крым как был русским, так и будет всегда русским», — написал один из юзеров.

Аляску пусть вернут.. А потом и о нашем много веков Крыма говорить будем... При том дальше разговоров вопрос решения не имеет... Крым как был русским, так и будет всегда русским... Что его хохлы на штык брали? А русские его взяли на штык... Вопросы есть? — NIKOLINO (@Nikolayai) December 14, 2017

«Крым всегда был, есть и будет российским», — согласился с ним следующим комментатор. «А с чего посол Хантсман решил, что нас заботит, улучшатся отношения или нет? «Нет, так нет» говорят русские», — добавил третий россиянин.

А с чего посол Хантсман решил, что нас заботит, улучшатся отношения или нет? Нет, так нет, - говорят русские. — юлия (@Zvezda_Julia) December 13, 2017

Иерусалим — это Палестина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Палестины совершенно необходимо. — Iron (@Bakiich) December 13, 2017

Пусть учит историю... И не показывает своё невежество... — NIKOLINO (@Nikolayai) December 14, 2017

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман ответил на вопрос о том, территорией какого государства является Крым. Он указал на международное право и подчеркнул, что, согласно законодательству, Крым является украинской территорией. Также он добавил, что для улучшения отношений между Россией и США необходимо восстановление территориальной целостности Украины.