Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Рейтинг подрядчиков для школ и больниц появится в Петербурге
#Соцсети
«Пусть учит историю»: российские пользователи прокомментировали заявление посла США о принадлежности Крыма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Пусть учит историю»: российские пользователи прокомментировали заявление посла США о принадлежности Крыма

    7:48  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  14 Декабря 2017
    289

    «Пусть учит историю»: российские пользователи прокомментировали заявление посла США о принадлежности Крыма

    Москва, 14 декабря. Российские пользователи прокомментировали заявление посла США Джона Хантсмана о принадлежности Крыма. Они порекомендовали политику изучить историю России. Пользователи также посоветовали США вернуть Аляску.

    «Аляску пусть вернут, а потом и о нашем Крыме говорить будем. Притом, что дальше разговоров вопрос решения не имеет. Крым как был русским, так и будет всегда русским», — написал один из юзеров.

    «Крым всегда был, есть и будет российским», — согласился с ним следующим комментатор. «А с чего посол Хантсман решил, что нас заботит, улучшатся отношения или нет? «Нет, так нет» говорят русские», — добавил третий россиянин.

    Ранее посол США в РФ Джон Хантсман ответил на вопрос о том, территорией какого государства является Крым. Он указал на международное право и подчеркнул, что, согласно законодательству, Крым является украинской территорией. Также он добавил, что для улучшения отношений между Россией и США необходимо восстановление территориальной целостности Украины.

     

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #крым
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть