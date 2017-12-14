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Британские журналисты пишут в соавторстве с роботами
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    Британские журналисты пишут в соавторстве с роботами

    7:47  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:47  14 Декабря 2017
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    Британские журналисты пишут в соавторстве с роботами

    Лондон, 14 декабря. СМИ Великобритании начали публиковать материалы, написанные с помощью специального программного обеспечения RADAR (The Reporters and Data Robots).

    Как пишет The Financial Times, новое ПО берет рутинную часть подготовки текста на себя, в частности речь идет о сборе статистики для журналистских материалов.

    Тоби Грэнвилл, директор по развитию газеты Newsquest, которая уже пользуется программой RADAR, рассказал, что результат работы робота имеет популярность у аудитории и подходит для цитирования в социальных сетях. 

    Проект реализован информагентством Press Association и стартапом Urbs Media, который получил на него грант Google на сумму €706 тыс.

    В настоящее время запущенную в конце ноября программу используют 35 изданий. По словам разработчиков, робот способен производить до 30 тыс. статей в месяц. 

    Американское издание The Washington Post в 2016 году ипользовало робота для освещения олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сегодня программа пишет о политических выборах и футбольных матчах и умеет самостоятельно отправлять написанное в Twitter.

    Напомним, ранее британский физик Стивен Хокинг предрек «судный день» — рано или поздно роботы поработят человечество.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #великобритания #сми #роботы
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