Британские журналисты пишут в соавторстве с роботами

Лондон, 14 декабря. СМИ Великобритании начали публиковать материалы, написанные с помощью специального программного обеспечения RADAR (The Reporters and Data Robots).

Как пишет The Financial Times, новое ПО берет рутинную часть подготовки текста на себя, в частности речь идет о сборе статистики для журналистских материалов.

Тоби Грэнвилл, директор по развитию газеты Newsquest, которая уже пользуется программой RADAR, рассказал, что результат работы робота имеет популярность у аудитории и подходит для цитирования в социальных сетях.

Проект реализован информагентством Press Association и стартапом Urbs Media, который получил на него грант Google на сумму €706 тыс.

В настоящее время запущенную в конце ноября программу используют 35 изданий. По словам разработчиков, робот способен производить до 30 тыс. статей в месяц.

Американское издание The Washington Post в 2016 году ипользовало робота для освещения олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сегодня программа пишет о политических выборах и футбольных матчах и умеет самостоятельно отправлять написанное в Twitter.

Напомним, ранее британский физик Стивен Хокинг предрек «судный день» — рано или поздно роботы поработят человечество.