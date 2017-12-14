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Актриса Сальма Хайек рассказала, что Вайнштейн в течение многих лет был ее «монстром»
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    Актриса Сальма Хайек рассказала, что Вайнштейн в течение многих лет был ее «монстром»

    7:35  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:35  14 Декабря 2017
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    Актриса Сальма Хайек рассказала, что Вайнштейн в течение многих лет был ее «монстром»

    Вашингтон, 14 декабря. Голливудская актриса Сальма Хайек обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

    Как пишет The New York Times, она рассказала, что Вайнштейн был «страстным киноманом, рисковым человеком, покровителем талантов в кино, любящим отцом и монстром».

    Актриса подчеркнула, что в течение многих лет Вайнштейн был ее «монстром».

    По словам Хайек, продюсер впервые домогался к ней в 2002 году во время съемок фильма «Фрида». Актриса уточнила, что мужчина несколько раз предлагал ей принять совместно душ, сделать массаж, заняться сексом. Все предложение Хайек отвергала.

    Актриса Сальма Хайек рассказала, что Вайнштейн в течение многих лет был ее «монстром»

    Автор: Алия Садыкова
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    #харви вайнштейн #сальма хайек
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