Актриса Сальма Хайек рассказала, что Вайнштейн в течение многих лет был ее «монстром»

Вашингтон, 14 декабря. Голливудская актриса Сальма Хайек обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Как пишет The New York Times, она рассказала, что Вайнштейн был «страстным киноманом, рисковым человеком, покровителем талантов в кино, любящим отцом и монстром».

Актриса подчеркнула, что в течение многих лет Вайнштейн был ее «монстром».

По словам Хайек, продюсер впервые домогался к ней в 2002 году во время съемок фильма «Фрида». Актриса уточнила, что мужчина несколько раз предлагал ей принять совместно душ, сделать массаж, заняться сексом. Все предложение Хайек отвергала.