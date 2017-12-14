Не Олимпиада: матч российских гандболисток с Норвегией стал кошмаром

Магдебург, 14 декабря. Женская сборная России по гандболу крупно уступила Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира в Германии. В принципиальном поединке подопечные Евгения Трефилова проиграли со счетом 17:34 и покинули турнир.

Матч стал повторением полуфинала летней Олимпиады-2016, когда в напряженной игре россиянки обыграли норвежек, а потом завоевали золотые медали Рио, сообщает «Свободная пресса».

Норвежские спортсменки с первых секунд задали тон игре, навязали сумасшедшие скорости россиянкам и заставили их ошибаться. Во втором тайме преимущество Норвегии лишь увеличивалось, и в конечном итоге соперницы разгромили сборную России, позволив ей забить всего 17 мячей.

Сборная России заканчивает свой путь на чемпионате мира в 1/4 финала.

Россия - Норвегия 17:34 (8:15).#гандбол pic.twitter.com/F4sHD06uSq — Гандбол России (@rushandball) December 13, 2017

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2017 россиянки без проблем справились с Тунисом, Черногорией, Бразилией, Данией, одолели Японию и вышли в 1/8 турнира с первого места.