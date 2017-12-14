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Не Олимпиада: матч российских гандболисток с Норвегией стал кошмаром
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    Не Олимпиада: матч российских гандболисток с Норвегией стал кошмаром

    7:43  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:43  14 Декабря 2017
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    Не Олимпиада: матч российских гандболисток с Норвегией стал кошмаром

    Магдебург, 14 декабря. Женская сборная России по гандболу крупно уступила Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира в Германии. В принципиальном поединке подопечные Евгения Трефилова проиграли со счетом 17:34 и покинули турнир.

    Матч стал повторением полуфинала летней Олимпиады-2016, когда в напряженной игре россиянки обыграли норвежек, а потом завоевали золотые медали Рио, сообщает «Свободная пресса».

    Норвежские спортсменки с первых секунд задали тон игре, навязали сумасшедшие скорости россиянкам и заставили их ошибаться. Во втором тайме преимущество Норвегии лишь увеличивалось, и в конечном итоге соперницы разгромили сборную России, позволив ей забить всего 17 мячей.

    Напомним, на групповой стадии ЧМ-2017 россиянки без проблем справились с Тунисом, Черногорией, Бразилией, Данией, одолели Японию и вышли в 1/8 турнира с первого места.

    Автор: Дана Балан
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    #германия #гандбол #трефилов #чемпионат мира
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