Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 14 декабря. В оборонном ведомстве Луганской народной республики сообщили, что киевские силовики 12 раз открывали огонь по позициям Народной милиции.

Накануне обстрелам с позиций ВСУ подверглись окрестности нескольких населенных пунктов – Первомайска, Калинова, Лозового, Логвинова, Знаменки, Молодежного, Калиновки и Пришиба.

По уточненным данным, киевские силовики открывали огонь из стрелкового оружия и артустановок 152 мм, гранатометов СПГ и АГС, минометов 82 и 120 мм. О пострадавших и погибших среди личного состава и гражданских не сообщается.