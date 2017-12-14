Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Рейтинг подрядчиков для школ и больниц появится в Петербурге
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:32  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:33  14 Декабря 2017
    68

    Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 14 декабря. В оборонном ведомстве Луганской народной республики сообщили, что киевские силовики 12 раз открывали огонь по позициям Народной милиции.

    Накануне обстрелам с позиций ВСУ подверглись окрестности нескольких населенных пунктов – Первомайска, Калинова, Лозового, Логвинова, Знаменки, Молодежного, Калиновки и Пришиба.

    По уточненным данным, киевские силовики открывали огонь из стрелкового оружия и артустановок 152 мм, гранатометов СПГ и АГС, минометов 82 и 120 мм. О пострадавших и погибших среди личного состава и гражданских не сообщается.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть