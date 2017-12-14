Песков: авария в Австрии показала важность надежных поставок газа

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковм прокомментировал аварию на газопроводе в Баумгартене, отметив, что происшествие заставляет задуматься, достаточно ли надежна действующая схема поставок газа в ЕС.

«Эта авария показывает, насколько важны и надежны поставки природного газа и энергоресурсов в Европу и насколько остро стоит вопрос о надежности работы всей системы», — заявил Песков.

Песков указал на чрезвычайную изношенность трубопроводов системы, на которой произошла авария, и напомнил, что Баумгартен получает газ через Украину. Следовало бы обратить внимание на крупные международные проекты в этой сфере, которые предлагает РФ, считает пресс-секретарь.

«Проекты, над которыми сейчас работает «Газпром», призваны внести существенный вклад в укрепление энергобезопасности Европы», — сказал Песков.

Как писала газета «Известия», и.о. специального посланника Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Сью Саарньо во время визита в Киев заявила, что европейцы должны отказаться от поддержки проекта российского газопровода и покупать более дорогой американский газ.