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Песков: авария в Австрии показала важность надежных поставок газа
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    Песков: авария в Австрии показала важность надежных поставок газа

    7:24  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:24  14 Декабря 2017
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    Песков: авария в Австрии показала важность надежных поставок газа

    Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковм прокомментировал аварию на газопроводе в Баумгартене, отметив, что происшествие заставляет задуматься, достаточно ли надежна действующая схема поставок газа в ЕС.

    «Эта авария показывает, насколько важны и надежны поставки природного газа и энергоресурсов в Европу и насколько остро стоит вопрос о надежности работы всей системы», — заявил Песков.

    Песков указал на чрезвычайную изношенность трубопроводов системы, на которой произошла авария, и напомнил, что Баумгартен получает газ через Украину. Следовало бы обратить внимание на крупные международные проекты в этой сфере, которые предлагает РФ, считает пресс-секретарь.

    «Проекты, над которыми сейчас работает «Газпром», призваны внести существенный вклад в укрепление энергобезопасности Европы», — сказал Песков.

    Как писала газета «Известия», и.о. специального посланника Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Сью Саарньо во время визита в Киев заявила, что европейцы должны отказаться от поддержки проекта российского газопровода и покупать более дорогой американский газ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #песков #северный поток-2 #авария #газ #европа
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