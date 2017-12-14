ВКС РФ получат два новых истребителя пятого поколения Су-57 уже в мае 2018 года
Москва, 14 декабря. В мае будущего года Воздушно-космические силы (ВКС) России получат два сверхманевренных истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщают «Известия».
Первые серийные образцы уникальных боевых машин получит 929-й Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ). Экспертам центра предстоит провести испытания Су-57 и подготовить руководство по летной эксплуатации истребителя.
Боевая машина имеет уникальные характеристики и, по мнению экспертов, сможет успешно противостоять истребителям пятого поколения ВВС США F-35 и F-22. Максимальная скорость российского Су-57 составит 2,6 тыс. км/ч. Истребитель сможет совершать перелеты без дозаправки на расстояние более четырех тысяч километров.