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Россия
ВКС РФ получат два новых истребителя пятого поколения Су-57 уже в мае 2018 года
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    ВКС РФ получат два новых истребителя пятого поколения Су-57 уже в мае 2018 года

    7:24  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:25  14 Декабря 2017
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    ВКС РФ получат два новых истребителя пятого поколения Су-57 уже в мае 2018 года

    Москва, 14 декабря. В мае будущего года Воздушно-космические силы (ВКС) России получат два сверхманевренных истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщают «Известия».

    Первые серийные образцы уникальных боевых машин получит 929-й Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ). Экспертам центра предстоит провести испытания Су-57 и подготовить руководство по летной эксплуатации истребителя.

    Боевая машина имеет уникальные характеристики и, по мнению экспертов, сможет успешно противостоять истребителям пятого поколения ВВС США F-35 и F-22. Максимальная скорость российского Су-57 составит 2,6 тыс. км/ч. Истребитель сможет совершать перелеты без дозаправки на расстояние более четырех тысяч километров.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #истребитель #су-57
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