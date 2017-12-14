Ученые разгадали тайну возникновения опасных космических лучей

Москва, 14 декабря. Секрет возникновения опасных космических лучей раскрыли ученые из Колорадо. Они рассказали, как рождаются частицы, вызывающие полярные сияния

Как пишут американские СМИ, специалисты из Университета штата Колорадо выяснили, откуда в радиационных поясах Земли появляются электроны высоких энергий. Они отметили, что они возникают во время процесса распада альбедных нейтронов от космических лучей.

Эксперты рассказали, что электроны высоких энергий в радиационных поясах Земли появляются из-за комических лучей, которые возникают при взрыве сверхновых.

Напомним, радиационный пояс Ван Аллена был открыт в 1958 году.

Ранее ученые назвали опасные для мужского здоровья виды спорта. Немецкие ученые выяснили, какие виды спорта отрицательно влияют на мужскую потенцию. В черный список попали велоспорт и марафонский бег.