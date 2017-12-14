Фура протаранила школьный автобус в США, более 20 пострадавших

Майами (Флорида, США), 14 декабря. Фура протаранила школьный автобус в американском округе Хайлендс, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало более 20 человек.

По имеющимся данным, в салоне автобуса находилось 39 пассажиров, в результате аварии 22 человека пострадали и были доставлены в больницы.

#BREAKING: Over A Dozen Injured After School Bus And Truck Crash In Highlands County, Florida. #BreakingNews pic.twitter.com/4QFCJlmVjq — BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) December 13, 2017

Согласно предварительной информации, водитель автобуса собирался остановиться, чтобы взять других школьников. Он включил стоп-сигнал, но большегруз не успел затормозить и на сумасшедшей скорости протаранил автобус, сообщает «Свободная пресса».

Двое пострадавших школьников в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов уже предъявили обвинения водителю грузовика. Выясняются все детали и причины случившегося.