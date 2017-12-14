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Фура протаранила школьный автобус в США, более 20 пострадавших
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    Фура протаранила школьный автобус в США, более 20 пострадавших

    7:31  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:31  14 Декабря 2017
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    Фура протаранила школьный автобус в США, более 20 пострадавших

    Майами (Флорида, США), 14 декабря. Фура протаранила школьный автобус в американском округе Хайлендс, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало более 20 человек. 

    По имеющимся данным, в салоне автобуса находилось 39 пассажиров, в результате аварии 22 человека пострадали и были доставлены в больницы. 

    Согласно предварительной информации, водитель автобуса собирался остановиться, чтобы взять других школьников. Он включил стоп-сигнал, но большегруз не успел затормозить и на сумасшедшей скорости протаранил автобус, сообщает «Свободная пресса»

    Двое пострадавших школьников в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

    Сотрудники правоохранительных органов уже предъявили обвинения водителю грузовика. Выясняются все детали и причины случившегося.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #дтп #фура #автобус #хайлендс
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