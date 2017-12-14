Самолет с 22 пассажирами потерпел крушение в Канаде

Оттава, 14 декабря. Пассажирский самолет потерпел крушение в Канаде.

Как передает CBC, самолет принадлежал авиакомпании West Wind Aviation. Он вылетел из аэропорта Фонд-дю-Лак и спустя некоторое время рухнул на землю.

Отмечается, что на борту лайнера находились 22 пассажира и три члена экипажа. Информации о погибших пока нет. СМИ сообщают о нескольких пострадавших.

Ранее сообщалось, что новые останки на месте крушения MH17 в Донбассе найдены журналистом из США.