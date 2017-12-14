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Самолет с 22 пассажирами потерпел крушение в Канаде
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    Самолет с 22 пассажирами потерпел крушение в Канаде

    7:12  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:12  14 Декабря 2017
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    Самолет с 22 пассажирами потерпел крушение в Канаде

    Оттава, 14 декабря. Пассажирский самолет потерпел крушение в Канаде.

    Как передает CBC, самолет принадлежал авиакомпании West Wind Aviation. Он вылетел из аэропорта Фонд-дю-Лак и спустя некоторое время рухнул на землю.

    Отмечается, что на борту лайнера находились 22 пассажира и три члена экипажа. Информации о погибших пока нет. СМИ сообщают о нескольких пострадавших. 

    Ранее сообщалось, что новые останки на месте крушения MH17 в Донбассе найдены журналистом из США. 

    Самолет с 22 пассажирами потерпел крушение в Канаде

    Автор: Алия Садыкова
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    #самолет #канада
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