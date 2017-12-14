Сенатор Маккейн проходит терапию из-за раковой опухоли

Вашингтон, 14 декабря. Сенатор республиканец Джон Маккейн проходит терапию из-за раковой опухоли в одной из клиник США. Об этом со ссылкой на офис Маккейна сообщает телеканал CBS.

Сенатор проходит терапию в центре Вальтера Рида в Бетесде. Маккейна лечат от «обычных побочных эффектов», которые сопутствуют проводимой при раковой опухоли терапии. Издание отмечает, что сенатор надеется вернуться к работе «как можно быстрее».

Напомним, ранее агентство RT сообщило, что американский сенатор Джон Маккейн страдает серьезным онкологическим заболеванием. Издание отмечает, что различные врачи оценивают его шансы на успешное лечение в диапазоне от трех до 14%.