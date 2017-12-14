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Сенатор Маккейн проходит терапию из-за раковой опухоли
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    Сенатор Маккейн проходит терапию из-за раковой опухоли

    7:10  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:10  14 Декабря 2017
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    Сенатор Маккейн проходит терапию из-за раковой опухоли

    Вашингтон, 14 декабря. Сенатор республиканец Джон Маккейн проходит терапию из-за раковой опухоли в одной из клиник США. Об этом со ссылкой на офис Маккейна сообщает телеканал CBS.

    Сенатор проходит терапию в центре Вальтера Рида в Бетесде. Маккейна лечат от «обычных побочных эффектов», которые сопутствуют проводимой при раковой опухоли терапии. Издание отмечает, что сенатор надеется вернуться к работе «как можно быстрее».

    Напомним, ранее агентство RT сообщило, что американский сенатор Джон Маккейн страдает серьезным онкологическим заболеванием. Издание отмечает, что различные врачи оценивают его шансы на успешное лечение в диапазоне от трех до 14%.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #рак #маккейн #лечение
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