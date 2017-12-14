Робби Уильямс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем

Лондон, 14 декабря. Британский певец Робби Уильямс заявил, что осенью 2017 года был вынужден отменить часть своего тура, в том числе и в России, из-за того, что врачи обнаружили некоторые патологии в мозгу.

Как передает Sun, артист почувствовал недомогания во время концерта в Цюрихе 2 сентября. Он рассказал о симптомах. По словам Уильямса, у него онемела левая рука, он не мог перестать пускать слюни.

Он также отметил, что болела голова и были проблемы с дыханием. Обследование показало, что в мозгу певца «есть нечто похожее на кровь». Уильямс неделю пролежал в больнице.

Напомним, осенью должны были состояться концерты певца в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи.