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Робби Уильямс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем
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    Робби Уильямс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем

    7:06  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:06  14 Декабря 2017
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    Робби Уильямс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем

    Лондон, 14 декабря. Британский певец Робби Уильямс заявил, что осенью 2017 года был вынужден отменить часть своего тура, в том числе и в России, из-за того, что врачи обнаружили некоторые патологии в мозгу.

    Как передает Sun, артист почувствовал недомогания во время концерта в Цюрихе 2 сентября. Он рассказал о симптомах. По словам Уильямса, у него онемела левая рука, он не мог перестать пускать слюни.

    Он также отметил, что болела голова и были проблемы с дыханием. Обследование показало, что в мозгу певца «есть нечто похожее на кровь». Уильямс неделю пролежал в больнице.

    Напомним, осенью должны были состояться концерты певца в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи. 

    Робби Уильямс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем

    Автор: Алия Садыкова
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