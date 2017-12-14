Новый украинский вагон сломался во время своего первого рейса из Вены
Киев, 14 декабря. Новый вагон украинского поезда Вена–Киев вышел из строя через 50 километров после отправления из Вены.
Как передает канал ТСН, о проблемах рассказали пассажиры. Они отметили, что проблемы начались через 15 минут после отправления со станции в столице Австрии. По словам очевидцев, после этого европейцев отправили в отели, а граждане Украины остались ждать в поезде. При этом в вагоне «не было нормальной еды, условий, отопления».
Выяснилось, что в украинском прицепном вагоне загорелись тормозные колодки.