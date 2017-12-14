Трамп анонсировал наступление «нового экономического чуда» в США

Вашингтон, 14 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «стоят на пороге нового экономического чуда». Такое заявление глава Белого дома сделал во время посвященного грядущей налоговой реформе выступления, сообщает The Washington Post.

«Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда. Наша экономика уже достигла трехпроцентного роста, что гораздо выше прогноза в каждом из двух прошедших кварталов», — заявил президент.

Проведение налоговой реформы, которая должна вернуть в США четыре трлн долларов, было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Накануне к соглашению по ее проекту пришли республиканцы в обеих палатах конгресса США, сообщает RT. Конгрессмены пообещали представить компромиссный вариант законопроекта о налоговой реформе на текущей неделе. Инициатива может быть принята уже на следующей неделе.