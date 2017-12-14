Вернули с небес на землю: КНР напомнила США, кто победил террористов в Сирии

Пекин, 14 декабря. В министерстве иностранных дел КНР напомнили Соединенным Штатам, что именно Россия разгромила террористов в Сирии.

Как пишут «Известия», накануне американский президент Дональд Трамп выступил с пространной речью, в которой заявил, что как будто США и союзники разгромили запрещенную в РФ группировку ИГИЛ1.

Сразу после этого со всего мира посыпались комментарии о том, что хозяин Белого дома, мягко говоря, немного преувеличивает, а если называть вещи своими именами – то нагло лжет.

Среди высказывавшихся по поводу странной речи Трампа был и официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан, который четко заявил, что «Вклад не США, а России в борьбу с терроризмом в Сирии был неоценимым».

«Китай положительно оценивает усилия российской стороны и готов взаимодействовать с Кремлем на завершающей стадии политического урегулирования в зоне конфликта на Ближнем Востоке», — цитирует представителя МИД КНР РИА Новости.

Добавим, что словам своего лидера даже не верят американские СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.