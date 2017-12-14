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Украина
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Экономика
Глава ФРС США рассказала об отношении к биткоину
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    Глава ФРС США рассказала об отношении к биткоину

    6:49  14 Декабря 2017  /обновлено: 6:49  14 Декабря 2017
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    Глава ФРС США рассказала об отношении к биткоину

    Вашингтон, 14 декабря.  Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в агентстве не считают биткоин надежным активом.

    Она отметила, что ведомство не собирается заниматься регулированием данной криптовалюты.

    Йеллен рассказала, что биткоин является ненадежным высокоспекулятивным активом. Она также добавила, что это нестабильный источник прибыли, без соответствующего законодательства.

    Как пишет РИА Новости, Йеллен также подчеркнула, что банки должны противостоять любым действиям по отмыванию денег. По ее словам, в этом качестве может использовать и биткоин.

    Глава ФРС США рассказала об отношении к биткоину

    Автор: Алия Садыкова
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    #криптовалюта #биткоин
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