Ребенок с сердцем наружу родился в Великобритании

Лондон, 14 декабря. В Великобритании родилась девочка, у которой сердечная мышца оказалась снаружи грудной клетки. Об этом сообщает The Guardian.

Врачи диагностировали у плода редкую патологию — эктопию на девятой неделе беременности. Медики предупредили родителей о том, что 90% новорожденных с эктопией либо умирают в первые дни жизни, либо рождаются мертвыми и посоветовали сделать аборт. Но британская пара решила оставить ребенка.

В первые несколько часов жизни новорожденная перенесла несколько операций, в которых участвовали 50 врачей. Специалистам удалось сформировать новую грудную клетку и поместить в нее сердце девочки. В результате ребенок выжил. Издание отмечает, что девочка стала первым в Великобритании младенцем с эктопией, которому удалось выжить.