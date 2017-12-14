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Ребенок с сердцем наружу родился в Великобритании
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    Ребенок с сердцем наружу родился в Великобритании

    6:41  14 Декабря 2017  /обновлено: 6:42  14 Декабря 2017
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    Ребенок с сердцем наружу родился в Великобритании

    Лондон, 14 декабря. В Великобритании родилась девочка, у которой сердечная мышца оказалась снаружи грудной клетки. Об этом сообщает The Guardian.

    Врачи диагностировали у плода редкую патологию — эктопию на девятой неделе беременности. Медики предупредили родителей о том, что 90% новорожденных с эктопией либо умирают в первые дни жизни, либо рождаются мертвыми и посоветовали сделать аборт. Но британская пара решила оставить ребенка.

    В первые несколько часов жизни новорожденная перенесла несколько операций, в которых участвовали 50 врачей. Специалистам удалось сформировать новую грудную клетку и поместить в нее сердце девочки. В результате ребенок выжил. Издание отмечает, что девочка стала первым в Великобритании младенцем с эктопией, которому удалось выжить.

    Автор: Виталий Малясев
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    #великобритания #врачи #медицина #хирурги
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