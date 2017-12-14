Стало известно, зачем российские военные прилетели в КНДР

Москва, 14 декабря. Делегация министерства обороны России прибыла в Пхеньян во главе с заместителем начальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым.

Как рассказали в посольстве КНДР в Москве, визит продлится до 18 декабря. Руководитель Академии геополитических проблем Леонид Ивашов считает, что российские военные привезли согласованные с Пекином предложения по разрешению кризиса на Корейском полуострове.

Эксперт добавил, что до конкретных решений вряд ли дойдет. Он подчеркнул, что Северная Корея и Россия обменяются позициями по ядерной программе. Как пишет РИА Новости, они также обсудят участившиеся на Корейском полуострове учения Соединенных Штатов Америки и союзников.

Ранее сообщалось, что США отказались начать переговоры с КНДР. США не станут вести никаких переговоров с Северной Кореей, пока Пхеньян не изменит свое поведение, заявил в среду официальный представитель Белого дома.