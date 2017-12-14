Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Новый украинский вагон сломался во время своего первого рейса из Вены
Политика
Стало известно, зачем российские военные прилетели в КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, зачем российские военные прилетели в КНДР

    6:41  14 Декабря 2017  /обновлено: 6:41  14 Декабря 2017
    45

    Стало известно, зачем российские военные прилетели в КНДР

    Москва, 14 декабря. Делегация министерства обороны России прибыла в Пхеньян во главе с заместителем начальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым.

    Как рассказали в посольстве КНДР в Москве, визит продлится до 18 декабря.  Руководитель Академии геополитических проблем Леонид Ивашов считает, что российские военные привезли согласованные с Пекином предложения по разрешению кризиса на Корейском полуострове.

    Эксперт добавил, что до конкретных решений вряд ли дойдет. Он подчеркнул, что Северная Корея и Россия обменяются позициями по ядерной программе. Как пишет РИА Новости, они также обсудят участившиеся на Корейском полуострове учения Соединенных Штатов Америки и союзников. 

    Ранее сообщалось, что США отказались начать переговоры с КНДР. США не станут вести никаких переговоров с Северной Кореей, пока Пхеньян не изменит свое поведение, заявил в среду официальный представитель Белого дома.

    Стало известно, зачем российские военные прилетели в КНДР

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кндр
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть