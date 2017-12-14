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Украина
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Украина
Медицинский туризм ДНР, или как онкобольные граждане Украины лечатся в Донбассе
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    Медицинский туризм ДНР, или как онкобольные граждане Украины лечатся в Донбассе

    5:55  14 Декабря 2017  /обновлено: 5:55  14 Декабря 2017
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    Медицинский туризм ДНР, или как онкобольные граждане Украины лечатся в Донбассе

    Киев, 14 декабря. Бывший участник АТО Александр Мединский во время скайп-конференции рассказал, почему онкобольные граждане Украины ездят на лечение в Донбасс.

    По словам видеоблогера, украинцы вынуждены так делать ввиду отсутствия средств. В итоге едут на лечение онкологических заболеваний, пользуясь «Программой по воссоединению народа Донбасса».

    «В Донецкой народной республике бесплатно оперируют онкобольных граждан Украины и делают бесплатно химиотерапию. Есть даже такое понятие, как «медицинский туризм», — заявил Мединский.

    «У меня тесть в Украине онкобольной, он оплачивал все из своего кармана, хотя чернобылец. Когда он пришел в украинскую больницу, ему сказали: «Ну, вы понимаете, оно как бы есть, и как бы нет», — цитирует бывшего участника АТО «ПолитНавигатор».

    Как резюмировал Александр Мединский, в итоге ему пришлось ехать и покупать за свой счет эти дорогостоящие лекарства. «При этом многие люди едут лечиться в ДНР, и вот это, я считаю, нонсенс», — констатировал видеоблогер.

    Автор: Константин Терехов
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    #днр #киев #донбасс #украина
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