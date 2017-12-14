Медицинский туризм ДНР, или как онкобольные граждане Украины лечатся в Донбассе

Киев, 14 декабря. Бывший участник АТО Александр Мединский во время скайп-конференции рассказал, почему онкобольные граждане Украины ездят на лечение в Донбасс.

По словам видеоблогера, украинцы вынуждены так делать ввиду отсутствия средств. В итоге едут на лечение онкологических заболеваний, пользуясь «Программой по воссоединению народа Донбасса».

«В Донецкой народной республике бесплатно оперируют онкобольных граждан Украины и делают бесплатно химиотерапию. Есть даже такое понятие, как «медицинский туризм», — заявил Мединский.

«У меня тесть в Украине онкобольной, он оплачивал все из своего кармана, хотя чернобылец. Когда он пришел в украинскую больницу, ему сказали: «Ну, вы понимаете, оно как бы есть, и как бы нет», — цитирует бывшего участника АТО «ПолитНавигатор».

Как резюмировал Александр Мединский, в итоге ему пришлось ехать и покупать за свой счет эти дорогостоящие лекарства. «При этом многие люди едут лечиться в ДНР, и вот это, я считаю, нонсенс», — констатировал видеоблогер.