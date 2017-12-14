Бывший АТОшник рассказал, почему новому руководству Украины не нужен Крым

Киев, 14 декабря. Войну в Донбассе развязало и поддерживает нынешнее руководство Украины, Крым «продали» России, так как новой власти не нужен был протестующий электорат. Об этом со ссылкой на блогера и участника боевых действий на юго-востоке Украины на стороне ВСУ Александра Мединского сообщает «ПолитНавигатор».

Откровения прозвучали во время скайп-конференции. Блогер признался, что ехал на юго-восток Украины с уверенностью, что будет воевать с Россией. Но оказавшись на месте и сопоставив информацию из разных источников, Мединский понял, что «это война, которую, собственно, и развязало руководство Украины, и продолжает поддерживать».

Блогер считает, что Крым просто продали, а деньги поделили с теми, кто пришел к власти после «майдана».

«Я считаю, что Крым был сдан без крови, потому что Турчинов получил деньги за его сдачу. Наверняка их потом поделили с теми, кто после «майдана» пришел к власти. Им просто не нужен был весь тот электорат, который голосовал против них в Крыму. Им нужен был конфликт с Москвой, это второй момент», — заявил блогер.

Напомним, на Западе вопрос воссоединения Крыма с Россией до сих пор считают открытым. Ранее Газета.ru сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении Вашингтона «вернуться к вопросу Крыма». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что тема полуострова не подлежит обсуждению.