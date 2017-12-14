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Украина
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Украина
Бывший АТОшник рассказал, почему активистов Майдана отправляли на войну в Донбасс
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    Бывший АТОшник рассказал, почему активистов Майдана отправляли на войну в Донбасс

    5:42  14 Декабря 2017  /обновлено: 5:42  14 Декабря 2017
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    Бывший АТОшник рассказал, почему активистов Майдана отправляли на войну в Донбасс

    Киев, 14 декабря. Бывший участник АТО Александр Мединский во время скайп-конференции рассказал, как украинские власти избавлялись от неугодных активистов Майдана.

    «Почему я сделал вывод, что они хотят уничтожить активистов Майдана в «котлах»? В самом начале войны к нам подошли ребята из СБУ и попросили организовать батальон «Печерск». Мы согласились и «кинули клич», — говорит Мединский.

    «К нам приехали эмиссары из одесского МВД, которые предложили нам за деньги «утилизировать» — отправить на казнь «майдановцев» и неблагонадежных: замеченных в наркомании, алкоголизме», — цитирует бывшего участника АТО «ПолитНавигатор»

    «Как они выразились: «Весь сброд, включая майдановцев, отправить на убой в «АТО». Вот такая была просьба, и предлагали они по 100 долларов за человека», — резюмирует Александр Мединский.

    Автор: Константин Терехов
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