Бывший АТОшник рассказал, почему активистов Майдана отправляли на войну в Донбасс
Киев, 14 декабря. Бывший участник АТО Александр Мединский во время скайп-конференции рассказал, как украинские власти избавлялись от неугодных активистов Майдана.
«Почему я сделал вывод, что они хотят уничтожить активистов Майдана в «котлах»? В самом начале войны к нам подошли ребята из СБУ и попросили организовать батальон «Печерск». Мы согласились и «кинули клич», — говорит Мединский.
«К нам приехали эмиссары из одесского МВД, которые предложили нам за деньги «утилизировать» — отправить на казнь «майдановцев» и неблагонадежных: замеченных в наркомании, алкоголизме», — цитирует бывшего участника АТО «ПолитНавигатор»
«Как они выразились: «Весь сброд, включая майдановцев, отправить на убой в «АТО». Вот такая была просьба, и предлагали они по 100 долларов за человека», — резюмирует Александр Мединский.