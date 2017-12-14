Бывший АТОшник рассказал, почему активистов Майдана отправляли на войну в Донбасс

Киев, 14 декабря. Бывший участник АТО Александр Мединский во время скайп-конференции рассказал, как украинские власти избавлялись от неугодных активистов Майдана.

«Почему я сделал вывод, что они хотят уничтожить активистов Майдана в «котлах»? В самом начале войны к нам подошли ребята из СБУ и попросили организовать батальон «Печерск». Мы согласились и «кинули клич», — говорит Мединский.

«К нам приехали эмиссары из одесского МВД, которые предложили нам за деньги «утилизировать» — отправить на казнь «майдановцев» и неблагонадежных: замеченных в наркомании, алкоголизме», — цитирует бывшего участника АТО «ПолитНавигатор»