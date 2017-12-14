Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

Тель-Авив, 14 декабря. В ответ на обстрелы своей территории Израиль нанес удары по трем целям движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление представителя Армии обороны Израиля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, израильские военные атаковали склады боеприпасов и тренировочные центры ХАМАС, которые расположены в разных районах сектора Газа. Для нанесения ударов использовались платформы военно-воздушных сил.

Напомним, очередное обострение в регионе произошло после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. После этого движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады, сообщает RT. Позже стало известно, что руководство Израиля из соображений безопасности решило закрыть границу с сектором Газа.