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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы
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    Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

    5:19  14 Декабря 2017  /обновлено: 5:20  14 Декабря 2017
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    Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

    Тель-Авив, 14 декабря. В ответ на обстрелы своей территории Израиль нанес удары по трем целям движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление представителя Армии обороны Израиля сообщает The Times of Israel.

    По данным издания, израильские военные атаковали склады боеприпасов и тренировочные центры ХАМАС, которые расположены в разных районах сектора Газа. Для нанесения ударов использовались платформы военно-воздушных сил.

    Напомним, очередное обострение в регионе произошло после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. После этого движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады, сообщает RT. Позже стало известно, что руководство Израиля из соображений безопасности решило закрыть границу с сектором Газа.

    Автор: Виталий Малясев
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    #израиль #удар #хамас #сектор газа
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