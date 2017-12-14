Сирия: Алеппо готовится к празднованию Рождества и Нового года
Дамаск, 14 декабря. На городской площади в Алеппо в преддверии Рождества и Нового года украсили огромную елку. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Хуссейна Дияба сообщает агентство Muraselon.
Губернатор Алеппо назвал установку ели посланием мира и дружбы от жителей города ко всему миру. Дияб отметил, что Рождество совпало с годовщиной первого освобождения Алеппо от террористов. Губернатор также подчеркнул, что считает совпадение свидетельством грядущего триумфа Сирии над терроризмом и теми, кто его поддерживает.
Christmas tree lit up at al-Aziziyeh Square in Aleppo ( Photos ) - https://t.co/1oXva86Ued— Muraselon News (@Muraselon) December 13, 2017
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