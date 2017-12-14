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Сирия: Алеппо готовится к празднованию Рождества и Нового года
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    Сирия: Алеппо готовится к празднованию Рождества и Нового года

    5:01  14 Декабря 2017  /обновлено: 5:01  14 Декабря 2017
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    Сирия: Алеппо готовится к празднованию Рождества и Нового года

    Дамаск, 14 декабря. На городской площади в Алеппо в преддверии Рождества и Нового года украсили огромную елку. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Хуссейна Дияба сообщает агентство Muraselon.

    Губернатор Алеппо назвал установку ели посланием мира и дружбы от жителей города ко всему миру. Дияб отметил, что Рождество совпало с годовщиной первого освобождения Алеппо от террористов. Губернатор также подчеркнул, что считает совпадение свидетельством грядущего триумфа Сирии над терроризмом и теми, кто его поддерживает.

     

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #алеппо #рождество #новогодняя елка #новый год 2018
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