Сирия: Алеппо готовится к празднованию Рождества и Нового года

Дамаск, 14 декабря. На городской площади в Алеппо в преддверии Рождества и Нового года украсили огромную елку. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Хуссейна Дияба сообщает агентство Muraselon.

Губернатор Алеппо назвал установку ели посланием мира и дружбы от жителей города ко всему миру. Дияб отметил, что Рождество совпало с годовщиной первого освобождения Алеппо от террористов. Губернатор также подчеркнул, что считает совпадение свидетельством грядущего триумфа Сирии над терроризмом и теми, кто его поддерживает.