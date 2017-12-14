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Сирия: сирийская армия продолжает вытеснять боевиков «Джебхат ан-Нусра» в окрестностях Хамы
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    Сирия: сирийская армия продолжает вытеснять боевиков «Джебхат ан-Нусра» в окрестностях Хамы

    4:42  14 Декабря 2017  /обновлено: 4:43  14 Декабря 2017
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    Сирия: сирийская армия продолжает вытеснять боевиков «Джебхат ан-Нусра» в окрестностях Хамы

    Дамаск, 14 декабря. Подразделения сирийской армии вытеснили боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 с позиций к северу от Хамы. Об этом сообщает агентство SANA.

    По данным издания, частям регулярной армии и отрядам самообороны удалось вернуть контроль над рядом населенных пунктов в окрестностях Хамы. В ходе операции боевики понесли серьезные потери. В настоящее время военные занимаются укреплением позиций и разминированием оставленных противником взрывных устройств.

    Несмотря на столкновения проправительственных сил с боевиками, российские военные продолжают оказывать поддержку мирному населению провинции Хама. Накануне российский Центр примирения сторон в САР сообщил о доставке жителям провинции гуманитарной помощи.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #хама #джебхат-ан-нусра
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