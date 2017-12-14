Сирия: сирийская армия продолжает вытеснять боевиков «Джебхат ан-Нусра» в окрестностях Хамы

Дамаск, 14 декабря. Подразделения сирийской армии вытеснили боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 с позиций к северу от Хамы. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным издания, частям регулярной армии и отрядам самообороны удалось вернуть контроль над рядом населенных пунктов в окрестностях Хамы. В ходе операции боевики понесли серьезные потери. В настоящее время военные занимаются укреплением позиций и разминированием оставленных противником взрывных устройств.

Несмотря на столкновения проправительственных сил с боевиками, российские военные продолжают оказывать поддержку мирному населению провинции Хама. Накануне российский Центр примирения сторон в САР сообщил о доставке жителям провинции гуманитарной помощи.

1 Организация запрещена на территории РФ.