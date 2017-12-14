Сирия: мирные жители возвращаются в свои дома в Хомсе

Дамаск, 14 декабря. Местные жители возвращаются в Хомс после окончательной победы Сирийской арабской армии (САА) в городе.Кадры восстановления мирной жизни публиковало агентство FARS.

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По данным издания, мирные жители возвращаются в покинутые из-за боевых действий дома в квартале Аль-Хальдия. Возвращение стало возможным после окончательной победы поддержанных Россией проправительственных сил и прекращения столкновений в городе.

Несмотря на окончательную победу сирийской армии и ВКС РФ над террористической организацией ИГИЛ1 (запрещена на территории России), в провинции продолжают действовать экстремисты. Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщил, что действующие в зоне деэскалации «Хомс» боевики препятствуют доставке гуманитарной помощи.

1 Организация запрещена на территории РФ.