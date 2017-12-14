Сирия: более 4000 жителей окрестностей Дамаска захотели вступить в ряды САА

Дамаск, 14 декабря. О желании вступить в ряды Сирийской арабской армии (САА) заявили более четырех тысяч жителей окрестностей столицы Сирии. Об этом со ссылкой на власти провинции Дамаск сообщает агентство SANA.

По данным издания, все изъявившие желание вступить в ряды правительственной армии добровольцы имеют легальный статус.

Сирия возвращается к мирной жизни после победы над боевиками террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ), в которой важную роль сыграла военная авиация российских ВКС. Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что за двое суток в свои дома вернулись 336 человек. Большая часть вернувшихся (298 человек) — жители провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.