На Украине сокрушаются из-за успехов российского ВПК и проблем «Южмаша»

Киев, 14 декабря. Пока российский ВПК активно продвигает свою продукцию на мировых рынках, ведущее ракетостроительное предприятие Украины «Южмаш» готовится принимать туристические группы. Об этом в эфире украинского телевидения заявил украинский политический обозреватель Вячеслав Пиховшек.

По словам обозревателя, которого цитирует «ПолитНавигатор», продукция военно-промышленного комплекса (ВПК) России и ,в частности, зенитно-ракетные комплексы С-400 «Зенит» пользуются спросом у ведущих мировых держав. Среди покупателей российских ЗРК Пиховшек отметил Турцию, Индию и Саудовскую Аравию.

Обозреватель подчеркивает, что в то же время Государственное предприятие ПО «Южный машиностроительный завод» (Южмаш) планирует с 2018 года пускать туристические группы.

«Ну как такое может быть, за одно и то же поколение? Мы делали там ракеты, наша страна Украина делала там ракеты, которые могли развалить полмира, за которые нас уважали в любой стране мира. А теперь это полигончик для экскурсий?», — сокрушается Пиховшек.

Напомним, ранее «Южмаш» неоднократно попадал в поле зрения СМИ. В августе сайт RT сообщил, что в КНДР могли скопировать ракетные двигатели, которые выпускает украинское предприятие.