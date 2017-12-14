Повстанцы-хуситы освободили 41 журналиста, среди которых был внештатный корреспондент Sputnik

Сана, 14 декабря. Повстанцы-хуситы освободили захваченных почти две недели назад журналистов телеканала Yemen Today и внештатного корреспондента агентства Sputnik.

«Вечером 13 декабря меня и других 40 сотрудников телеканала «Аль Яман аль-Яум» (Yemen Today) освободили спустя 12 дней после захвата здания телеканала 2 декабря», — цитирует освобожденного журналиста РИА Новости.

Участники шиитского движения «Ансар Алла» 2 декабря в столице Йемена захватили здание, в котором располагается офис телеканала Yemen Today. В заложники к повстанцам попали 40 журналистов телеканала и сотрудничавший с каналом внештатный корреспондент агентства Sputnik. В воскресение захваченные объявили голодовку.

В движении «Ансар Алла» считают телеканал Yemen Today связанным с партией убитого президента страны Али Абдаллы Салеха «Всеобщий народный конгресс» (ВНК), сообщает Газета.ru. Сам Салех погиб во время вооруженного противостояния сторонников ВНК и движения «Ансар Алла», которое вспыхнуло в столице Йемена в конце ноября.