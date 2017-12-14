Саакашвили освобожден из-под ареста по приказу США – Азаров

Москва, 14 декабря. Освобождение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из-под ареста было осуществлено по приказу США, считает экс-премьер Украины, глава Комитета спасения Украины (КСУ) Николай Азаров.

По его словам, если бы на месте Саакашвили был другой оппозиционер, то при подобных обвинениях прокуратура бы потребовала самых жестких мер.

«На мой взгляд, это очень жесткая команда американцев: отпустить.Порошенко и Саакашвили играют по сценарию США, но, несмотря на это, договоренностей между политиками нет. Это вынужденная мера суда», – приводит слова Азарова газета «Известия».

Как считает Азаров, Саакашвили и его оппозиционная деятельность на Украине являются предупреждением украинскому президенту Петру Порошенко от американцев.