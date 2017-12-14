Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
На Украине сокрушаются из-за успехов российского ВПК и проблем «Южмаша»
Украина
Саакашвили освобожден из-под ареста по приказу США – Азаров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили освобожден из-под ареста по приказу США – Азаров

    2:55  14 Декабря 2017  /обновлено: 2:55  14 Декабря 2017
    124

    Саакашвили освобожден из-под ареста по приказу США – Азаров

    Москва, 14 декабря. Освобождение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из-под ареста было осуществлено по приказу США, считает экс-премьер Украины, глава Комитета спасения Украины (КСУ) Николай Азаров.

    По его словам, если бы на месте Саакашвили был другой оппозиционер, то при подобных обвинениях прокуратура бы потребовала самых жестких мер.

    «На мой взгляд, это очень жесткая команда американцев: отпустить.Порошенко и Саакашвили играют по сценарию США, но, несмотря на это, договоренностей между политиками нет. Это вынужденная мера суда»,  – приводит слова Азарова газета «Известия».

    Как считает Азаров, Саакашвили и его оппозиционная деятельность на Украине являются предупреждением украинскому президенту Петру Порошенко от американцев.

    «Это игра американцев. Здесь у меня сомнений никаких нет. Порошенко получил со стороны американцев серьезное предупреждение в виде вот этого Саакашвили», – отметил бывший премьер Украины.  

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #азаров #саакашвили
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть