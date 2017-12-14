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Украина
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Общество
Минспорт может заняться проблемой бездомных животных перед ЧМ-2018
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    Минспорт может заняться проблемой бездомных животных перед ЧМ-2018

    2:45  14 Декабря 2017  /обновлено: 2:45  14 Декабря 2017
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    Минспорт может заняться проблемой бездомных животных перед ЧМ-2018

    Москва, 14 декабря. Комитет Государственной Думы России по экологии и охране окружающей среды обратился к главе Минспорта Павлу Колобкову с просьбой вмешаться в ситуацию с бездомными животными в городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Парламентская газета».

    Глава комитета Владимир Бурматов в запросе пояснил, что в комитет поступают многочисленные жалобы от граждан и зоозащитных организаций о массовом уничтожении бездомных животных в городах, в которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Депутат просит поставить перед региональными властями вопрос о необходимости регулирования численности бездомных животных гуманными методами.

     «Мы направили официальный запрос. Считаем, что эта мера будет гуманной, с одной стороны, а с другой  — будет способствовать укреплению имиджа России на международной арене», — цитирует главу комитета издание.

    Бурматов подчеркнул, что существуют гуманные методы регулирования численности бездомных животных. В качестве примера депутат привел приюты, в которых можно проводить вакцинацию и стерилизацию животных.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #госдума #чемпионатмира #минспорта #бездомные собаки
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