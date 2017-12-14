Минспорт может заняться проблемой бездомных животных перед ЧМ-2018

Москва, 14 декабря. Комитет Государственной Думы России по экологии и охране окружающей среды обратился к главе Минспорта Павлу Колобкову с просьбой вмешаться в ситуацию с бездомными животными в городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Глава комитета Владимир Бурматов в запросе пояснил, что в комитет поступают многочисленные жалобы от граждан и зоозащитных организаций о массовом уничтожении бездомных животных в городах, в которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Депутат просит поставить перед региональными властями вопрос о необходимости регулирования численности бездомных животных гуманными методами.

«Мы направили официальный запрос. Считаем, что эта мера будет гуманной, с одной стороны, а с другой — будет способствовать укреплению имиджа России на международной арене», — цитирует главу комитета издание.

Бурматов подчеркнул, что существуют гуманные методы регулирования численности бездомных животных. В качестве примера депутат привел приюты, в которых можно проводить вакцинацию и стерилизацию животных.