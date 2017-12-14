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Украина
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Песков прокомментировал использование традиционных СМИ и Telegram-каналов
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    Песков прокомментировал использование традиционных СМИ и Telegram-каналов

    2:37  14 Декабря 2017  /обновлено: 2:37  14 Декабря 2017
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    Песков прокомментировал использование традиционных СМИ и Telegram-каналов

    Москва, 14 декабря. Важно спокойно относиться к Telegram-каналам, воспринимая информацию на основе всей палитры источников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я считаю, что скорее, конечно, здесь идет потеря качества, но увеличение скорости. Я персонально сторонник не такой, наверное, высокой скорости, но более вдумчивой, более проверенной, более аналитической, солидной информации. Конечно, в этом плане со многими продуктами телеканалов Telegram-каналы не могут сотрудничать», – сказал он.

    Песков отметил, что информация в современном мире является большими деньгами и политическим влиянием, а скорость ее появления продолжает расти. По его словам, Интернет господствует в информационном поле, а печатные СМИ лишь анализируют вчерашние новости. Однако Кремль пока использует Telegram-каналы для публикации собственной информации.

    «Мы не ведем Telegram-каналы, мы их читаем», – приводит слова Пескова газета «Известия».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #песков #пресс-конференция #telegram
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