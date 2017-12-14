Песков прокомментировал использование традиционных СМИ и Telegram-каналов

Москва, 14 декабря. Важно спокойно относиться к Telegram-каналам, воспринимая информацию на основе всей палитры источников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я считаю, что скорее, конечно, здесь идет потеря качества, но увеличение скорости. Я персонально сторонник не такой, наверное, высокой скорости, но более вдумчивой, более проверенной, более аналитической, солидной информации. Конечно, в этом плане со многими продуктами телеканалов Telegram-каналы не могут сотрудничать», – сказал он.

Песков отметил, что информация в современном мире является большими деньгами и политическим влиянием, а скорость ее появления продолжает расти. По его словам, Интернет господствует в информационном поле, а печатные СМИ лишь анализируют вчерашние новости. Однако Кремль пока использует Telegram-каналы для публикации собственной информации.