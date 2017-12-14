Сирия пробует на вкус жизнь после ИГИЛ: деятели культуры посетили «Мавлид» в Москве. ФАН-ТВ

В эти дни внимание мирового сообщества приковано к новостям из Сирии. На днях президент России Владимир Путин сообщил о полном разгроме террористической группировки «Исламское государство»1 на обоих берегах Евфрата, а генеральный штаб Вооруженных Сил России объявил об освобождении Сирии от ИГИЛ1. Одновременно с этим впервые с начала сирийской антитеррористической операции в Москву прибыла делегация деятелей культуры Сирийской Арабской Республики.

На ежегодный праздник в честь дня рождения пророка Мухаммеда в концертный зал «Измайлово» съехались сотни российских мусульман. Вечер «Мавлид» открыли исполнители религиозных песнопений из России, Турции, Сирии и Узбекистана. Впервые с начала сирийской антитеррористической операции в российской столице выступила сирийская музыкальная группа «Аль-Тауфик». На мероприятии побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Мухаммад Абдельсаттар аль-Саид, министр по делам религии Сирийской Арабской Республики, рассказал репортеру ФАН-ТВ про музыкальный коллектив «Аль-Тауфик»:

– Эта группа представляет собой сугубо религиозную, духовную группу. В песнопениях, которые они исполняют, выражается мягкость, очень доброе отношение между людьми. Это противоречит экстремистским идеям, которые существуют, хотят жесткости и устрашения. При поддержке России и лично президента Владимира Путина сейчас у нас в Сирии возрождается социальное спокойствие, и вот эти бандформирования, экстремистские движения уменьшились до минимума.

Напомним, 30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада Россия нанесла авиаудары по объектам террористов. Через полгода, в марте 2016-го, президент России Владимир Путин принял решение о выводе части российских ВКС – с их помощью сирийским военным удалось переломить ситуацию и перейти в наступление. При этом Россия продолжила поставлять сирийскому правительству вооружение, военную технику и обучать военных специалистов.

Тауфик Рамадан аль-Буты, глава Совета ученых Шама, декан Дамасского университета, пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ:

– Все эти годы я не сомневался, что в итоге на нашу родину обязательно придет мир. Я знал, что все будет хорошо, Всевышний Аллах не допустит другого. Во время этой жестокой борьбы мы от всей души просили Аллаха, чтобы он спас нас от этой трагедии, и война с террором закончилась.

По мнению представителей Сирийской Арабской Республики, период восстановления мирной жизни в стране займет годы, и Россия должна стать одной из тех сторон, которые помогут сохранить мир в Республике. В этом году организаторы решили посвятить праздник сбору средств для сирийцев. Вырученные от продажи билетов средства пойдут на гуманитарную помощь.

– Выражаю благодарность президенту России в том, что он помог избавиться сирийскому народу от экстремизма. Мы видим роль президента России в процветании мира. Россия является многонациональной державой, все народы, которые живут здесь, существую друг с другом в мире и согласии, – обратился к собравшимся со сцены Мухаммад Абдельсаттар аль-Саид.

Присутствовавший на празднике Урал Садыков, представитель Духовного управления мусульман России, в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ сказал следующее:

– Сирия должна полностью переосмыслить то, что происходит у них в сознании, встать и выбрать правильный путь, оценить те возможности, что им позволяет [развивать] Россия, гуманитарно и религиозно.

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