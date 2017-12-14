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Россия
Путин выступит на приеме в честь Героев Отечества и прочтет речь на юбилее ВПК
Россия
Путин выступит на приеме в честь Героев Отечества и прочтет речь на юбилее ВПК
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    Путин выступит на приеме в честь Героев Отечества и прочтет речь на юбилее ВПК

    2:23  14 Декабря 2017  /обновлено: 2:23  14 Декабря 2017
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    Путин выступит на приеме в честь Героев Отечества и прочтет речь на юбилее ВПК

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин посетит празднование 60-летия Военно-промышленной комиссии и примет участие в открытии приема в честь Дня Героев Отечества в четверг. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает РИА Новости.

    Прием состоится в Георгиевском зале Кремля. На мероприятие приглашены более 300 военных и гражданских лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

    После приема президент посетит посвященный 60-летию создания Военно-промышленной комиссии торжественный вечер в Государственном Кремлевском дворце. На нем Владимир Путин выступит с речью перед работниками оборонно-промышленного комплекса и ветеранами.

    Напомним, сегодня в полдень также состоится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1640 журналистов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #владимир путин #россия
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