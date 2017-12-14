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Россия
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Политика
Не послу США определять, чей Крым – Пушков
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    Не послу США определять, чей Крым – Пушков

    2:15  14 Декабря 2017  /обновлено: 2:16  14 Декабря 2017
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    Не послу США определять, чей Крым – Пушков

    Москва, 14 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что не послу США определять, кому принадлежит Крым. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

    Как отметил сенатор, последние заявления американской администрации, включая недавнее решение по Иерусалиму, нельзя назвать уместными.

    Напомним, что ранее посол США в России Джон Хантсман назвал Крым «украинской территорией». Его слова вызвали резкую критику у российских властей. Так, как пишет газета «Известия», вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский порекомендовал послу подучить историю и географию.

    Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к России.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #крым #пушков #хантсман
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