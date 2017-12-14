Не послу США определять, чей Крым – Пушков

Москва, 14 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что не послу США определять, кому принадлежит Крым. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

Как отметил сенатор, последние заявления американской администрации, включая недавнее решение по Иерусалиму, нельзя назвать уместными.

Напомним, что ранее посол США в России Джон Хантсман назвал Крым «украинской территорией». Его слова вызвали резкую критику у российских властей. Так, как пишет газета «Известия», вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский порекомендовал послу подучить историю и географию.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к России.