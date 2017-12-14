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Песков рассказал об усилении давления других стран на бизнес в РФ перед выборами-2018
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    Песков рассказал об усилении давления других стран на бизнес в РФ перед выборами-2018

    2:04  14 Декабря 2017  /обновлено: 2:04  14 Декабря 2017
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    Песков рассказал об усилении давления других стран на бизнес в РФ перед выборами-2018

    Москва, 14 декабря. Давление на российский бизнес со стороны иностранных государств усиливается с приближением выборов президента России 2018 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Говоря о возможном давлении на российский бизнес, Песков отметил «весьма примечательный факт», что таким образом вопрос был сформулирован именно информагентством Reuters. 

    «Во многом, наверное, это говорит о том, что такие разговоры ходят в коридорах за океаном и в некоторых западных столицах», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24».

    При этом он отметил, что уже сейчас заметны первые проявления несправедливой конкуренции в отношении российского бизнеса.

    «Это продолжающееся давление на нашу страну, которое имеет тенденцию к усилению по мере продвижения к президентским выборам», — подчеркнул он.

    Песков рассказал об усилении давления других стран на бизнес в РФ перед выборами-2018

    Ранее о возможной трансформации политической системы после выборов в марте 2018 года в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

    Автор: Олеся Волкова
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    #песков #выборы-2018
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