Песков выразил надежду, что Собчак не станет устраивать дебаты на конференции Путина

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак не станет устраивать дебаты на пресс-конференции Владимира Путина, а ограничится вопросами.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина начнется в четверг в 12:00.

«Пресс-конференция проходит все-таки не для того, чтобы здесь были дебаты. И, я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, - задерживать столько внимания на себе», – сказал Песков, комментируя присутствие Собчак на пресс-конференции.

Он выразил надежду, что Собчак будет вести себя как журналист.

Напомним, ранее RT сообщало, что Песков не видит среди кандидатов в президенты конкурентов для Путина.