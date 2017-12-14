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Песков выразил надежду, что Собчак не станет устраивать дебаты на конференции Путина
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    Песков выразил надежду, что Собчак не станет устраивать дебаты на конференции Путина

    1:49  14 Декабря 2017  /обновлено: 1:50  14 Декабря 2017
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    Песков выразил надежду, что Собчак не станет устраивать дебаты на конференции Путина

    Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак не станет устраивать дебаты на пресс-конференции Владимира Путина, а ограничится вопросами.

    Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина начнется в четверг в 12:00.

    «Пресс-конференция проходит все-таки не для того, чтобы здесь были дебаты. И, я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, - задерживать столько внимания на себе», – сказал Песков, комментируя присутствие Собчак на пресс-конференции.

    Он выразил надежду, что Собчак будет вести себя как журналист.

    Напомним, ранее RT сообщало, что Песков не видит среди кандидатов в президенты конкурентов для Путина.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #песков #собчак #пресс-конференция
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